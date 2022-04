Schockanruf-Masche in Heiligenhaus : Seniorin um Schmuck und Geld betrogen

Heiligenhaus Eine über 80 Jahre alte Heiligenhauserin wurde nach Polizeiangaben um wertvollen Schmuck und einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen.

(köh) Die Details des Falles: Um die Mittagszeit am Mittwoch erhielt die Frau einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine Frau gab sich als ihre Tochter aus, weinte bitterlich und gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im Laufe des Telefonats übernahmen weitere mutmaßliche Betrüger die Gesprächsführung und gaben sich als Polizeibeamter und Staatsanwältin aus. Die mutmaßlichen Betrüger forderten die Seniorin zur Zahlung einer fünfstelligen Summe Bargeld auf, um die vermeintliche Inhaftierung der Tochter zu verhindern. Die Seniorin gab an, nicht über eine solche Summe Bargeld zu verfügen. Daraufhin erkundigte sich die vermeintliche Staatsanwältin nach anderen Vermögenswerten. Die Abholerin wird so beschrieben: