Tat in Ratingen Ost : Über 90 Jahre alter Ratinger um hohe Summe betrogen

Die Zahl der Schockanrufe nimmt weiter zu. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ratingen Ost Der Senior wurde Opfer von Schockanrufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Ein über 90 Jahre alter Mann aus Ratingen ist am Mittwoch um eine fünfstellige Geldsumme betrogen worden. Der Senior erhielt einen sogenannten Schockanruf und übergab die hohe Bargeldsumme an einen Abholer in Ratingen Ost. Das war geschehen: Der über 90-Jährige aus Ratingen erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab und vorgab, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll. Später erhielt der Senior einen weiteren Anruf von einem vermeintlichen Anwalt, der eine hohe Summe Bargeld als Kaution forderte und vorgab, dass der Sohn nur gegen Zahlung freikommen würde. Mittels perfider Gesprächsführung brachten die Betrüger den Senior schließlich dazu, einzuwilligen. Der Senior fuhr daraufhin zu seinem Bankinstitut und hob eine hohe Summe Bargeld von seinem Konto ab.

Die Betrüger blieben währenddessen in der Leitung und vereinbarten mit dem Senior die Übergabe des Bargeldes. Gegen 16.30 Uhr erfolgte die Übergabe an der Bushaltestelle Ratingen Waldfriedhof in Fahrtrichtung Ratingen auf Höhe der Homberger Straße 84 in Ratingen Ost. Ein Mann näherte sich dem Senior und nannte ein zuvor vereinbartes Passwort. Nachdem der Senior das Geld übergeben hatte, ging die Person zu Fuß in Richtung Ratingen. Die Person wird so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, westeuropäisches Aussehen, sprach Hochdeutsch, schlank, 1,70 Meter groß, trug eine Brille, ein hell- und dunkelblau gestreiftes Stirnband, eine braune Jacke, blaue Jeans sowie einen Mund-Nasen-Schutz.