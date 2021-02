Ratingen : Bankangestellte verhindert Trickbetrug in letzter Minute

Ratingen Senior sollte eine Kaution für seinen Sohn beschaffen.

(RP/kle) Das war die Rettung in letzter Minute: Einer aufmerksamen Bankangestellten ist es zu verdanken, dass ein Trickbetrug an einem 90-jährigen Ratinger am vergangenen Mittwoch, 17. Februar, doch noch vereitelt werden konnte. Die Trickbetrüger hatten dem Senior in einem sogenannten Schock-Anruf am Telefon vorgegaukelt, dass sein Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und die Zahlung einer Kaution gefordert.