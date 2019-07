Ratingen : Schnelles Internet für die „Lintorfer Höfe“ kommt

(RP) Die zukünftigen Bewohner der „Lintorfer Höfe“ surfen mit Höchstgeschwindigkeit im Internet, bekommen digitales TV in HD-Qualität und telefonieren mit perfektem Klang digital in alle Welt.

Im Rahmen des Richtfestes am 28. Juni gab der Geschäftsführer der KomMITT-Ratingen GmbH Friedrich Schnadt bekannt, dass die Stadtwerke Tochter das Neubaugebiet an ihr hochleistungsfähiges Gigabit-Glasfasernetz anschließen wird.

Das freut auch Ratingens Bürgermeister Klaus Konrad Pesch und den Geschäftsführer des zuständigen Bauunternehmens Bauconcept Joachim Schultz. „Das Neubauprojekt „Lintorfer Höfe“ ist ausgerichtet auf modernes, zukunftsorientiertes Wohnen – da gehört ein High-Speed-Internetanschluss einfach dazu“, sagt Klaus Konrad Pesch. „Das schnelle Internet steigert den Wert einer Immobilie ungemein und ist für die Menschen in Ratingen ein wichtiger Schritt in die digitale Zukunft“, weiß Joachim Schultz.

Die 15 modernen Einfamilienhäuser sind die ersten in Lintorf, die Zugriff auf Bandbreiten von derzeit bis zu 800 Mbit/s haben werden. Höhere Bandbreiten sind über diese Glasfaserinfrastruktur jederzeit möglich. Und nicht nur die „Lintorfer Höfe“ profitieren vom schnellen Internet, auch einige umliegende Liegenschaften können im Zuge der Baumaßnahmen bereits vor dem regulären Glasfaserausbau (2021) in Lintorf miterschlossen werden. So verlegt die KomMITT in Teilen der Gottfried-Keller Straße, Ina-Seidel-Straße, Adalbert-Stifter-Straße, Matthias-Claudius-Straße, Mörikestraße, Tiefenbroicher Straße, Uhlandstraße und Wilhelm-Raabe-Straße ebenfalls Glasfaserleitungen.