Starkregen in Ratingen : Starkregen: BU fordert Hilfsfonds für Bürger

Starkregen in Ratingen

Die Stadt Ratingen ist mit Blick auf die Folgen des Starkregens noch vergleichsweise glimpflich davongekommen. Dennoch ist die Not an einigen Stellen groß. Man ist auf finanzielle Hilfe angewiesen, weil die Schäden zum Teil erheblich sind. Die Fraktion der Bürger Union (BU) hat jetzt einen Dringlichkeitsantrag gestellt und um die sofortige außerplanmäßige Bereitstellung eines Betrages von zunächst 500.000 Euro für einen städtischen Hochwasserhilfsfonds gebeten. Es gebe zum Teil erhebliche Sachschäden, die Bürger ebenso wie Betriebe in Existenznot versetzt hätten.