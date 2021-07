Ratinger Hilfe : Reitercorps feiert besonderes Sommerfest

Ratingen Schützenplatz: Ein Teil der Einnahmen geht an einen zerstörten Reiterhof in Erftstadt-Blessem.

Es sind besondere Zeiten. Durch die Corona-Pandemie haben sich viele Dinge zeitweise gravierend geändert – auch im Leben der Schützen. Große Versammlungen waren noch vor wenigen Monaten tabu. Doch so langsam will man zur Normalität zurückkehren und wieder dieses Gefühl unbeschwerter Geselligkeit spüren.

Am kommenden Sonntag, 25. Juli, gibt es eine erste Gelegenheit dazu. Das Reitercorps der St. Sebastiani-Bruderschaft lädt zum Sommerfest auf den Schützenplatz an der Brückstraße ein. Peter Krümmel, Rittmeister und Oberst, erklärt im RP-Gespräch den Hintergrund der Veranstaltung: „Eigentlich organisieren war in jedem Jahr das Biwak an der Stadthalle. Nun haben wir daraus ein Sommerfest gemacht, quasi als Auftakt-Veranstaltung für den Schützen-Sommer.“

Viele Anwohner in Erftstadt dürfen kurz in Häuser zurückkehren

Nach Erdrutsch in Blessem : Viele Anwohner in Erftstadt dürfen kurz in Häuser zurückkehren

Anwohner in Erftstadt-Blessem dürfen zum Aufräumen in Häuser zurück

Hochwasserschwerpunkt in NRW : Anwohner in Erftstadt-Blessem dürfen zum Aufräumen in Häuser zurück

Doch es geht bei dieser Veranstaltung nicht nur um das unbeschwerte Feiern. Die große Schützenfamilie ist in Gedanken bei den Opfern der Hochwasser-Katastrophe. Und so will man einen Beitrag dazu leisten, dass Betroffene wieder ein kleines Licht am Horizont sehen. Von jedem verkauften Bier (1,60 Euro) gehen jeweils zehn Cent an den Veltenhof in Erftstadt-Blessem, der durch die Wassermassen zerstört wurde.