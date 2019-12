Kommentar : Schnell an einen Tisch setzen!

Da will ein Verein in Eigenregie sein Klubheim herrichten und fordert die Sanierung eines Wasserschadens im Gebäude. Und wie reagiert die Verwaltung? Die sieht keinen akuten Handlungsbedarf. Dass gesundheitsschädigender Schimmel in den Wänden schlummern könnte, mag dem zuständigen Amt offenbar nicht in den Sinn kommen.

Was ist zu tun? Verwaltung und Verein müssen sich an einen Tisch setzen und gemeinsam eine Lösung finden. Dass dies funktioniert, beweisen viele Projekte, die andere Vereine zusammen mit der Stadt erfolgreich realisiert haben.