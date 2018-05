Kreis Mettmann: Schmucke Oldtimer sind ein Blickfang

Kreis Mettmann Immer sonntags treffen sich Fahrzeug-Fans am Schwarzwaldhaus und präsentieren ihre alten Schätze, auch bei Regen.

Eigentlich ist das Oldtimer-Treffen am Schwarzwaldhaus in Mettmann am gestrigen Sonntag buchstäblich ins Wasser gefallen. Ein paar Besitzer der hübschen Raritäten fanden sich aber trotzdem auf dem Parkplatz direkt an der Talstraße ein. Der Treff ist in der Region fast schon eine Tradition - seit sieben Jahren wird er veranstaltet und zieht oft hunderte Oldtimer-Besitzer an. "Normalerweise ist es genau das Gegenteil von heute", erklärt Klaus Zerthner (57) und denkt an die knapp 400 Oldtimer, die hier sonst jeden Sonntag zwischen April und Oktober stehen. "Da gibt es oft keine Chance mehr, überhaupt noch auf den Parkplatz zu kommen", erinnert er sich an sonnigere Sonntage. Zerthners Leidenschaft für alte Autos hat vor über zehn Jahren begonnen. Jetzt besitzt er mehrere Oldtimer und kommt fast jeden Sonntag zum Treff. Dann parkt er zum Beispiel seinen 61 Jahre alten glänzend schwarzen Citroën DS auf dem Platz und genießt die Gesellschaft von Gleichgesinnten.