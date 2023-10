Graffiti und Müll Schmierereien in Ratingen verursachen Ärger und hohe Kosten

Manchmal ist man einfach nur fassungslos und wütend. Es sind Taten wie diese, die für erheblichen Ärger, Arbeitsaufwand und Kosten sorgen: Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) Sicherheit setzten unlängst die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf über drei junge Männer in Kenntnis, die eine Brückenwand an einer Bahnstrecke in Ratingen besprüht haben sollen.