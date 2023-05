Heiligenhaus „Schmetterling des Jahres 2023 “ ist wieder da

Im Sonnenlicht schillert der Schmetterling metallisch grün und blau. Der Name Widderchen ist zurückzuführen auf die Fühlerform, die dem Gehörn des Widders ähnelt. Als Lebensraum sucht es sich magere Wiesen an Wegrändern und Böschungen, wo vor allem Kuckucks-Lichtnelken, Kleines Habichtskraut und andere Korbbütler vorhanden sind. Wenn dann noch der Kleine Sauerampfer zahlreich wächst, dann ist mit diesen Wirtspflanzen eine gute Voraussetzung für die Eiablage gegeben und damit später für die Nachkommenschaft in Form kleiner Raupen gesorgt, von denen es auch nur wieder ein Teil bis zur nächsten Generation schafft.