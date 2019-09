Schlüsselregion : Ansturm auf die Azubi-Börse

Niederberg 500 Interessenten nutzten das Angebot der Schlüsselregion, 27 Firmen und Hochschulen stellten sich vor.

Teilweise mussten die Besucher etwas Wartezeit in Kauf nehmen, um mit Ausbildungsleitern und Auszubildenden ein persönliches Gespräch führen zu können. Doch danach sah man viele zufriedene Gesichter. Auch die Realschülerin Melanie zieht eine positive Bilanz ihres Börsenbesuchs: „Ich konnte mit vielen Firmen nette und informative Gespräche führen. Besonders die Erzählungen der Azubis waren für mich hilfreich. So konnte ich einen ehrlichen Einblick in den Arbeitsalltag einer Elektronikerin bekommen.“ Denn Melanie hat schon einen ganz konkreten Berufswunsch: „Ich bin mir sicher, dass ich eine Ausbildung zur Elektronikerin machen will. Ich habe schon ein Praktikum in diesem Bereich gemacht und besonders das Auseinandernehmen und wieder Zusammenlöten von Teilen hat mir viel Spaß gemacht“, erzählt Melanie, die die Börse mit einem ganz konkreten Ziel besuchte: sie möchte sich rechtzeitig um ihren Ausbildungsplatz für das nächste Jahr kümmern.