Heiligenhaus : Schlüsselregion wirbt für neue Gesundheitskurse

Heiligenhaus (RP) Mit den Schlüsselregion-Gesundheitskursen starten rund 200 Beschäftigte aus Mitgliedsfirmen mit mehr Bewegung und gesunder Ernährung ins Frühjahr. Insgesamt kamen die Anmeldungen für die Kurse aus 45 Unternehmen.

Sportvereine aus Velbert und Heiligenhaus sind eingeladen, über die Schlüsselregion auf Folgeangebote hinzuweisen. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und die guten Anmeldezahlen. Beliebt sind gleichermaßen Kurse, die über mehrere Wochen gehen, als auch eintägige Angebote zum Reinschnuppern in Yoga, Bogenschießen & Co.“, sagt Dr. Thorsten Enge, Geschäftsführer der Schlüsselregion e.V. Seit 2016 bietet die Schlüsselregion zusammen mit ihren Kooperationspartnern, der VHS Velbert/Heiligenhaus, den Stadtwerken Velbert und dem Verein TVK (Rudern) Kurse zu Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit an.

Damit hat die Schlüsselregion eine Möglichkeit geschaffen, Beschäftigte aus ihren Mitgliedsfirmen an neue, bisher vielleicht unbekannte Bewegungsformen wie Qigong, Rudern, Yoga oder Aqua Cycling heranzuführen. Wer Gefallen an diesen Angeboten findet, kann dann in einem Verein diese Aktivität verstetigen. „Deshalb möchten wir Vereinen aus Velbert und Heiligenhaus gern anbieten, auf unserer Webseite auf ihre Angebote hinzuweisen“, so Enge. Wenn ein Verein also Yoga, Nordic Walking, Achtsamkeit, Qigong, Bogenschießen, Sportschwimmen, Rückenfit oder Aqua Cycling anbietet, kann er sich gern bei der Schlüsselregion melden. Der Unternehmensverband verlinkt dann unter Nennung des Sportvereins auf dessen Homepage. Wichtig ist, dass es sich um gemeinnützige Sportvereine handeln muss. Es wird nicht auf kommerzielle Anbieter verlinkt.