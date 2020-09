Schulabschluss und dann? : Ausbildungsbörse in digitaler Messehalle

Heiligenhaus Die Schlüsselregion will auch in Corona-Zeiten Betriebe, Hochschule und Schulabgänger zusammen bringen. Deshalb verlagert sie die Börse ins Internet. 24 Ausbildungsbetriebe werden sich vorstellen.

„Die Ausbildungsbörse ist wichtig“, erklärt Enge. Denn gerade durch Corona sei es für viele Unternehmen schwierig, die Ausbildungsstellen zu besetzen. „Es sind nur sehr wenig Firmen, die wegen Corona derzeit nicht ausbilden wollen.“ Die übrigen Unternehmen suchen nach Auszubildenden, die Hochschulen nach Studenten. Dass eine Ausbildungsbörse in diesem Jahr leider nicht vor Ort stattfinden kann – „Man kann es sich nicht mehr vorstellen, sich mit 800 Leuten in einer Halle zu tummeln“ – hat sich der Verein Schlüsselregion dazu entschlossen, die Ausbildungsbörse online zu veranstalten.

Wann Am Samstag, 12. September in der Zeit von 10 bis 13 Uhr.

Seit April ist die Börse in Vorbereitung. „Es werden 24 Aussteller aus der Region vertreten sein, davon vier Hochschulen“, so Thorsten Enge. Die Ausbildungsbörse findet am 12. September zwischen 10 und 13 Uhr in einer digitalen Messehalle auf der Website www.ausbildung-schluesselregion.de statt. „Es war uns wichtig, die Messehalle so zu gestalten, wie sie bei einer Präsenzveranstaltung aussehen würde“, betont Enge.