Mitglieder können sich bewerben : Schlüsselregion sucht Firmen für klimaneutrales Pilotprojekt

Heiligenhaus Gesucht werden Unternehmen, die ihren Kunden bestehende Produkte oder Dienstleistungen künftig auch klimaneutral anbieten möchten.

(sade) Immer mehr Mitglieder der Schlüsselregion beschäftigen sich mit dem CO 2 -Ausstoß ihres Unternehmens, dem CO 2 -Fußabdruck. Dabei will der Verein Schlüsselregion, in dem sich die Firmen der Region zusammen geschlossen haben, helfen: „Wir bringen Firmen zusammen, die ihren CO 2 -Fußabdruck erfassen möchten, aber nicht genau wissen wie.“

Dazu hat man hier das Energie-Netzwerk ins Leben gerufen. Für ein Pilotprojekt sucht der Verein nun Unternehmen, die ihren Kunden bestehende Produkte oder Dienstleistungen künftig auch klimaneutral anbieten möchten. Mit diesen Betrieben möchte man in das Pilotprojekt „Klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen aus der Schlüsselregion“ einsteigen. Die Klimaneutralität der Produkte soll dabei über CO 2 -Kompensation in drei Schritten erreicht werden.

Erste Modellrechnungen haben den Projekt-Initiatoren gezeigt, dass für die Klimaneutralität nur überraschend geringe prozentuale Mehrkosten entstehen. „Wir versuchen, Möglichkeiten zur CO 2 -Kompensation zu schaffen – möglichst in lokalen Klimaschutz-Projekten in Velbert und Heiligenhaus, deren CO 2 -Einsparung sich konkret berechnen und nachvollziehen lässt und die daher auch als offizieller Nachweis für die Klimaneutralität des Produktes geeignet sind“, erklärten die Projekt-Initiatoren. Die Firmen integrieren dann die klimaneutralen Produkte als zusätzliches Angebot in ihren normalen Vertriebsprozess und leisten pro verkauftem klimaneutralen Produkt eine entsprechende CO 2 -Kompensation.