Unternehmer-Ideen kommen groß raus Premiere: Schlüsselregion verleiht Klimapreis

Die Stannol GmbH & Co. KG gewann den Klimapreis der Schlüsselregion e.V. für die umfassenden Maßnahmen, die in der Firma für Klimaschutz und Nachhaltigkeit umgesetzt wurden.Hierzu gehören die Renaturierung einer 1000 Quadratmeter großen betonversiegelten Brachfläche auf dem Firmengelände und zahlreiche Energieeffizienz-Maßnahmen im Gebäude und in der Fertigung. Zudem hat Stannol seinen Einkauf umgestellt auf recycelten oder unter fairen Bedingungen abgebauten Zinn, dem wichtigsten Rohstoff für das Velberter Unternehmen aus der Lötmitteltechnik. „Wir haben vor etwa zehn Jahren mit der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bei Stannol begonnen und Produkte aus recyceltem Material hergestellt“, erinnerte sich Geschäftsführer Marco Dörr. „Anfangs stießen wir damit auf kein großes Interesse, weil der Fokus darauf lag, für wenig Geld gute Qualität zu kaufen. Wir wussten damals aber schon, dass Klimaschutz kein Trend ist, sondern etwas, wo es sich lohnt, Vorreiter zu werden. Die Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz hat sich mit der Zeit zum Glück geändert und ist in den letzten zwei bis drei Jahren immer wichtiger geworden.“ Die gewonnenen 2000 Euro Preisgeld will Marco Dörr verdoppeln und an eine soziale Einrichtung in der Region spenden, die es in ein Projekt für den Klimaschutz investiert.