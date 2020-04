Unternehmen : Schlüsselregion: Kurzarbeit hilft schnellstmöglich

Heiligenhaus „Die Firmen der Schlüsselregion, mDr. Thorsten Enge, Geschäftsführer der Schlüsselregion, laufen in diesen Tagen viele Fäden zusammen. Gegenüber unserer Redaktion schilderte er, wie sich regionale Betriebe auf die Zeit der Corona-Krise eingestellt haben und wie Perspektiven zu beurteilen sind.

So haben sich Unternehmen auf die Krise eingestellt: „Firmen, mit denen ich gesprochen habe, haben sich auf die Situation eingestellt. Viele haben schon vor Wochen ihre Schutz- und Desinfektionsmaßnahmen erweitert, und natürlich gilt auch in den Firmen die Kontaktvermeidung. Es wird möglichst viel auf Homeoffice umgestellt, per Telefon und E-Mail kommuniziert, und wenn doch eine Besprechung nötig ist, dann mit ausreichend Abstand zwischen den Teilnehmern. Einige haben auf Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt und das so organisiert, dass sich beide Schichten nicht begegnen und die Arbeitsbereiche vor dem Schichtwechsel desinfiziert werden. Gleichzeitig erleben wir eine große Solidarität innerhalb der Belegschaften, wenn es darum geht, die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, die wegen der Kinderbetreuung nur eingeschränkt arbeiten können. Viele Tätigkeiten in produzierenden Unternehmen können einfach nicht ins Homeoffice verlagert werden.“