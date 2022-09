Lernen in Heiligenhaus : Ausbildung – so stehen die Chancen

Heiligenhaus Der Unternehmensverbund Schlüsselregion stellt neue Ausbildungsplätze für 2023 auf seiner Börse vor. Kontrastprogramm: Zugleich sind aktuell massenhaft Lehrstellen im soeben begonnenen Ausbildungsjahr frei.

Schon eine erste Überschau macht klar: Wer aktuell einen Ausbildungsplatz sucht, hat Auswahl. Zumindest bei grober Vorauswahl. Einer Statistik zufolge werden in und um Heiligenhaus gerade gut anderthalbtausend Plätze angeboten. Allein 502 für die Sparte „Geschäft & Büro“, 250 für „Labor & Technik“, 211 in „Werkstatt & Fabrik“. „Mit und für Menschen“ werden 346 Azubis gesucht. Die Liste ist noch um einige Sparten umfangreicher. Trotzdem kann sie nur einen eher oberflächlichen Eindruck vermitteln.

Wer sich persönlich und zielgerichtet bewerben oder nur informieren will, hat am kommenden Samstag, 24. September, eine traditionell nützliche Anlaufadresse: Bei der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion stellen Betriebe aus der Region ihre Ausbildungsplätze vor. Auch Duale Studienplätze sind zu vergeben. Die Börse findet statt am Samstag, 10 bis 13 Uhr, in der Sporthalle des Berufskollegs Niederberg an der Langenberger Straße 120 in Velbert statt.