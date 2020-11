Schlüsselregion denkt neu : Betriebsbesichtigung mit Selfie-Stick

Beim ersten virtuellen Betriebsrundgang der Schlüsselregion führte Nadine Rajabpour eine Klasse des Berufskollegs per Video-Konferenz durch die Produktion von KFV. Foto: RP/KFV

Niederberg Neue Zeiten, neue Wege: Die Schlüsselregion hat den ersten virtuellen Betriebsrundgang für Schüler des Berufskollegs Niederberg bei der KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG durchgeführt..

(RP) In Zeiten von Corona müssen auch Ausbildungsbetriebe neue Wege gehen, um geeignete Azubis zu finden. Deshalb hat die Schlüsselregion gemeinsam mit dem Berufskolleg Niederberg (BKN) und der Firma KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG in Velbert das Konzept des virtuellen Betriebsrundgangs entwickelt.