Besitzer gesucht : Schlüssel auf der Eckampstraße gefunden

(RP) Eine Ratingerin hat diesen Schlüssel am Mittwoch, 15. April, auf der Eckampstraße in Ratingen gefunden und ihn zwei Tage sichtbar, an der Fundstelle, draußen aufgehängt. Leider wurde er dort nicht abgeholt.

Da sie Angst hatte, dass Kinder ihn aufgrund des daran hängenden niedlichen Hundes mitnehmen könnten, hat sie ihn nun zu sich ins Haus genommen.