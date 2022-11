Niederberg : Schloss-Industrie berät ihre Perspektiven

Niederberg Corona, Krieg, Zinsen – Beim Branchentreff in Velbert ergab sich ein uneinheitliches Bild. Der Fachverband Schloss- und beschlöagindustrie organsierte das Treffen.

(RP/köh) Rund 70 Vertreter der Schloss- und Beschlagindustrie sowie des Baubeschlagfachhandels kamen zur 61. Ständigen Konferenz in Velbert. In den Tagungsräumen des Best Western Parkhotels Velbert begrüßten Martin Meesenburg, Sprecher des Arbeitskreises Baubeschlag im ZHH, und der FVSB-Vorsitzende Karl Kristian Woelm die Teilnehmer zu diesem nach strengen kartellrechtlichen Compliance-Regeln durchgeführten Branchentreff. Turnusgemäß wurde die Konferenz in diesem Jahr wieder vom Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) organisiert.