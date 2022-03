Niederberg : Sicherheits-Experten geben Tipps zum Einbruchschutz

Niederberg Mit dem Frühling beginnt die Zeit für die Renovierung der eigenen vier Wände. Neben Dach, Fassade, Wänden und Böden lohnt in vielen Fällen ein Blick auf die installierte Sicherheitstechnik.

Sein erster Tipp: Neue Fenster und Türen sollten direkt einbruchhemmend gekauft werden. Diese müssen bei einem akkreditierten Prüfinstitut wie dem Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) geprüft worden sein. Nach der Norm werden die Bauteile je nachdem welchen Anforderungen sie in der Prüfung standhalten in eine der Widerstandsklassen eingeteilt. Im privaten Bereich sollte man Fenster und Türen mit einer Beeichnung von mindestens „RC 2“ wählen. Bei Fenstern kommen dann unter anderem spezielle Pilzkopfverriegelungen, abschließbare Fenstergriffe und Sicherheitsverglasung zum Einsatz. „Eine Investition in moderne Sicherheitstechnik lohnt sich immer. Nur so wird ein Einbruch erschwert oder sogar verhindert. Denn je länger der Einbrecher durch gesicherte Türen und Fenster benötigt hereinzukommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass er aufgibt“, erläutert der FVSB-Geschäftsführer.