Zahl der Delikte sinkt in Niederberg : Weniger Einbrüche dank moderner Sicherheitstechnik

Niederberg Die Kriminalstatistik zeigt: Die Zahl der Einbrüche geht stark zurück. Die Experten des Fachverbands Schloss- und Beschlagindustrie ziehen daraus ihre eigenen Schlüsse.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass der Wohnungseinbruchdiebstahl um 27,7 Prozent (-20.787 Fälle) gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. Dies liegt jedoch nicht nur an den Einbrechern selbst, sondern auch an den richtigen Sicherungsmaßnahmen gegen Wohnungseinbruchdiebstahl. Über 48 Prozent der gesamten Wohnungseinbruchdiebstähle scheiterten bereits beim Versuch. So steigt der Anteil der nicht vollendeten Wohnungseinbrüche stetig weiter und das nun schon seit über 20 Jahren. Dies lässt vermuten, dass sich die Sicherungsmaßnahmen von Jahr zu Jahr immer weiter verbessert haben. „Man kann also sehen: Eine Investition in moderne Sicherheitstechnik lohnt sich“, so der FVSB-Geschäftsführer.