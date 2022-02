Heiligenhauser Gastronomen : Neustart: Schlemmer-Touren für Wanderer und Entdecker

Heiligenhaus Sie sind eine kleine, aber feine Erfolgsgeschichte: Die Gastro-Touren des Stadtmarketings – zu Fuß und auf dem Rad. Ende des Monats startet das Programm wieder durch.

Da es hier jedoch keine Plätze mehr gibt, wäre vielleicht die Abschlusswanderung im Rahmen der Neanderland-Wanderwoche, „Auf den Spuren des Heiligenhauser Bergbaus“ eine Alternative oder auch die Stadtfest-Wanderung „Historisches Heiligenhaus“, passend zum Stadtjubiläum. Die Besonderheit: Entlang der Strecke kehren die Wanderer bei den Stadtmarketing-Gastronomen ein. Zum Beispiel auch am 9. Juli bei der Weinfest-Wanderung „Über den Weinberg zur Weinprobe“. Weitere geplante Termine: Samstag, 13. August (noch ohne Titel) und am Samstag, 10. September, unter dem Motto „Fernsichten“. Auch die Termine für die Heljens-Gastro-Radtouren mit Andreas Piorek und in Kooperation mit der Weißen Flotte, Start am Wasserbahnhof Mülheim, Radtour ab Anleger Kettwig ab 10.50 Uhr) sind hoch beliebt. „Für die Touren kommen die Menschen aus allen Richtungen, aus dem Ruhrgebiet oder vom Niederrhein“, weiß Stadtmarketing-Koordinator André Saar. Die Termine: Jeweils Samstag, 21. Mai, 18. Juni zum Stadtfest, 10. Juli zum Weinfest sowie am 20. August. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Weitere Informationen bei André G. Saar, Telefon 02056/13105 oder a.saar@heiligenhaus.de