Vor Auftritt in Heiligenhaus Schlagzeuger können viel mehr als trommeln

„Schlagzeug-Shows - die gibt es schon. Aber in diese Richtung denken wir aktuell nicht!“, sagt Schlagzeuglehrer Kai Angermann. Trotzdem haben er und seine rund zwei Dutzend Schüler mit ihren Ensembles Pläne, die weit über privaten Unterricht für die Musik daheim oder in der Hobbyband hinausgehen. Am Sonntag der Europawahl, 9. Juni, 16 Uhr, sind sie zu Gast in der Pfarrkirche St. Suitbertus. Ihr Programm haben sie „Schlagzeug 2.0“ genannt.