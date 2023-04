Ratingen Viele Schlaglöcher werden gemeldet

Der große Vorteil ist, dass der Vorgang standardisiert ist. Man öffnet zum Beispiel seine Mängelmelder-App und kann die neue Meldung in nur drei Schritten absetzen. Erster Schritt: die Position. Das geht entweder automatisch, wenn die Ortung per GPS zugelassen ist, oder man kann die Position per Klick in eine Karte oder per Adresseneingabe benennen. Zweiter Schritt: die Mangel-Kategorie. Zehn stehen zur Auswahl, je nachdem, ob man eine defekte Ampel, einen verstopften Gully oder ein Schlagloch melden will. Daher wähle man hier die Kategorie „Straßen, Wege, Plätze“ aus. Anschließend hat man die Möglichkeit, eine kurze Beschreibung zu verfassen und ein Foto hochzuladen. Dritter Schritt: die Kontaktdaten. Vor- und Zuname des/der Meldenden sowie die E-Mail-Adresse sind Pflichtfelder, sie werden aber natürlich nicht veröffentlicht.