Tiefenbroich : Junger Ratinger wird angegriffen und verletzt

Tiefenbroich Der Täter flüchtete in einem weißen Lieferwagen. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen für diesen Vorfall. Hinweise an die Polizei in Ratingen unter der Telefonnummer 02102/9981-6210.

(kle) Ein 19-jähriger Ratinger ist am Montagabend durch einen unbekannten Mann auf der Kaiserswerther Straße angegriffen und verletzt worden. Der Täter flüchtete in einem weißen Lieferwagen. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen für diesen Vorfall. Was war an diesem Abend nach Angaben der Polizei genau geschehen? Gegen 21.05 Uhr wurde die Polizei zur Kaiserswerther Straße gerufen, wo sie in Höhe der Haus-Nummer 102 von einem 19-jährigen Ratinger erwartet wurden. Er gab an, dass er zuvor mit seinem Bruder bei einem nahegelegenen Schnellrestaurant gewesen sei, wo ihm ein weißer Lieferwagen den Weg versperrt habe. Er habe ihn durch ein kurzes Hupen darauf aufmerksam gemacht, woraufhin er von dem Fahrer verbal beleidigt worden sei. Auf dem Heimweg habe der 19-Jährige bemerkt, dass er von dem Lieferwagen verfolgt wurde. An der Wohnanschrift des Ratingers stieg auch der Fahrer des Lieferwagens aus und schlug unmittelbar mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht des 19-Jährigen.