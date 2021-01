Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen in Ratingen : „Es kümmert sich einfach niemand“

Christian Wiglow (SPD) verschafft sieht sich die Schäden in der Wohnung von Issa Ahmad (v.l.) an. Die Wand wurde inzwischen gereinigt. Foto: Achim Blazy (abz)

West Für Sanierungsmaßnahmen wurde an den LEG-Häusern an der Berliner Straße die Dämmung der Außenfassade entfernt. In der Folge trat in angrenzenden Zimmern massiver Schimmelbefall auf. Die Mieter sind entnervt.