Lintorf : Lintorf: Neue Verkehrsschilder sorgen für Ärger

An den Dieken im Lintorfer Norden: Eine Durchfahrt ist nicht mehr erlaubt. Längere Umwege sind programmiert. Foto: RP/Privat

Lintorf Anwohner im Norden des Stadtteils müssen längere Umwege im Kauf nehmen, weil eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist.

(kle) Plötzlich sind sie da, diese Schilder. Und nun sorgen sie für viel Ärger. Dies hat die Fraktion der Bürger Union (BU) auf den Plan gerufen. Das aktuelle Problem: An der Kreuzung der Duisburger Straße (Am Diepenbrock, im Einmündungsbereich der Straße An den Dieken in Fahrtrichtung Breitscheider Weg) und ebenso auf der Straße An den Dieken (unmittelbar hinter der Einmündung der Siemensstraße in Fahrtrichtung Duisburger Straße) wurden jeweils auf der östlichen und südlichen Straßenseite vier Verkehrsschilder „Durchfahrt verboten“ mit dem Zusatzschild „Anlieger frei“ installiert.

Somit werde ein etwa 200 Meter langer Straßenabschnitt auf der Duisburger Straße für motorisierte Fahrzeuge aller Art und genauso auch für Fahrräder quasi dem funktionierenden Straßennetz im Lintorfer Norden entzogen, kritisierte die BU.

Dies führe für Anwohner, Besucher und auch für Mitarbeiter der Wohnhäuser und Bürogebäude hinter der Duisburger Straße 26 (Siemensstraße, Winkelshäuschen, In der Drucht) dazu, dass jeder Einzelne zu einem Umweg von zwei Kilometern gezwungen werde, wenn er in Richtung Dorf oder auch zur Anschlussstelle der A 524 gelangen möchte. Dies beim Hin- und auch beim Rückweg, mithin habe also jeder Verkehrsteilnehmer aus den betroffenen Straßen einen Umweg von vier Kilometern pro Fahrt zu leisten. Dies sei wahrlich nicht umweltfreundlich, kommentierte die BU.

Sowohl den Anwohnern als auch der Fraktion erschließt sich die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme nicht. „Dass diese Maßnahme den Anwohnern im Vorfeld nicht bekannt gemacht wurde, ist vor dem Hintergrund, dass in dieser Woche bereits Anwohner aus dem Umfeld zur Kasse gebeten wurden, für alle Beteiligten ziemlich irritierend und befremdlich zugleich“, heißt es in einem Schreiben der BU.

Sollte diese Beschilderung dazu gedacht sein, um dem seit Wochen vermehrten Verkehrsaufkommen eines an der Straße An den Dieken anliegenden Logistikers entgegenzuwirken, so gehe dieser Versuch „aus unserer Sicht zu mindestens zu 50 Prozent ins Leere“.

Diese Maßnahme sei auch deshalb nicht nachvollziehbar, weil auf unzählige überfraktionelle Anfragen und Anträge, die die Verkehrssituation in ganz Lintorf betrafen, stets seitens der Verwaltung im Bezirksausschuss Lintorf oder auch schriftlich darauf hingewiesen wurde, dass ein Verkehrsleitplan für Lintorf in Arbeit sei und deshalb kleinteilige einzelne Maßnahmen kontraproduktiv seien.