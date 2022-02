Kultur in Ratingen : Schauspiel: Selma und der Traum vom Okapi

Ratingen Das Schauspiel „Was man von hier aus sehen kann“ wird am 18. Februar im Ratinger Stadttheater aufgeführt. Es spielen Gilla Cremer und Rolf Claussen.

Immer wenn Selma im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman. Das Stück spielt in einem Dorf im Westerwald, in dem alles mit allem verbunden ist, jeder jeden kennt, sich alle in ihrer Besonderheit, ihrer Skurrilität akzeptieren und, wenn nötig, auffangen und stützen. Es geht um Zugehörigkeit, um Alltäglichkeiten, um die Liebe und den Tod und die alte, ewig neue Frage: „Was ist es denn, das wirkliche Leben“?