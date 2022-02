Kultur in Ratingen : Zwei Männer gegen den Rest der Welt

Ratingen „Ich bin nicht Rappaport“ heißt das Schauspiel, das am 2. März im Ratinger Stadtheater aufgeführt wird. Es ist eine Produktion der Hamburger Kammerspiele.

(RP) Am Mittwoch, 2. März, wird im Stadttheater um 20 Uhr das Schauspiel „Ich bin nicht Rappaport“ von Herb Gardener in einer Produktion der Hamburger Kammerspiele aufgeführt. In den beiden Hauptrollen sind Sewan Latchinian und Pierre Sanoussi-Bliss zu sehen.

Zwei völlig unterschiedliche Männer mit ganz unterschiedlichen Backgrounds – ein fast achtzigjähriger Jude, Nat, und ein ebenfalls nicht mehr blutjunger Schwarzer, Midge, begegnen einander täglich auf einer Bank im Central Park in New York. Angespornt vom Einfallsreichtum und feurigen Temperament Nats verbünden sie sich gegen den Rest der Welt. Dieser will die Alten ins Abseits schieben und tut alles dafür, ihnen das Leben zu erschweren. Aber Nat und Midge sind weit davon entfernt, sich als Opfer zu fühlen. Im Gegenteil – mit all ihrer Energie sind sie noch bemüht, die Welt zu retten. Darüber entwickelt sich die kleine Zweckgemeinschaft mehr und mehr zur Freundschaft, in der man sich über die Widrigkeiten des Lebens hinweg hilft.