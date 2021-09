Umstrittene Verkehrspolitik : Grüne: A 3-Ausbau aus der Zeit gefallen

Info

Lage: Das politische Stimmungsbild in Ratingen ist eher diffus und wirkt längst nicht so geschlossen wie das im Südkreis. Beim A 3-Ausbau legt die CDU Hösel/Eggerscheidt vor allem Wert auf den Lärmschutz, der dringend verstärkt werden muss. Man befinde sich da in enger Abstimmung mit dem Bürgermeister. Die SPD beispielsweise lehnt das Mammut-Projekt ab.