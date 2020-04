Bauprojekt : Scharfe Kritik am Beschluss zu Wallhöfen

Ratingen Die Fraktion der Bürger Union stimmte gegen das Projekt. Man wollte sich nicht am Investor orientieren.

Der Ratsbeschluss zum Wallhöfe-Projekt ist gefallen – doch die Entscheidung wirkt nach. Die Fraktion der Bürger Union (BU) hat gegen das Bauvorhaben gestimmt – und ihre Kritik am Verlauf der Projektentwicklung erneuert. Die BU orientiere sich nicht an den Vorgaben des Investors Tecklenburg, sondern an den Interessen der Bürger. Die Entscheidung der Ratsmehrheit und des Bürgermeisters Klaus Pesch führe zu kleinteiligen Einzelhandelsflächen, die in Ratingen nicht benötigt werden. Gerade in der heutigen Zeit, in der deutschlandweit 300.000 Geschäfte von der Pleite bedroht seien, „ist es grob fahrlässig, das geplante Konzept – gegen den erklärten Willen der Ratinger Einzelhändler – durchzuziehen“. Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der fortschreitenden Leerstände, zuletzt in der Wallpassage (die RP berichtete bereits). Einen Flächenbedarf an kleinen und mittleren Verkaufsflächen gebe es nicht.