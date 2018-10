Ratingen Bürger sind entsetzt: Das Kreuz aus Lindenholz im Portikus auf dem Ehrenfriedhof wurde massiv beschädigt.

Wenn ein solches Objekt allerdings den widrigen Witterungen ausgeliefert ist, auch den Zerstörern und Gedankenlosen, dann ist seine Schönheit rasch dahin. Ein rundes Vierteljahrhundert ist eine Zeit, in der schon ganz andere Bauten ziemlich mitgenommen wurden. Also stimmten die Chef-Jonges im Jahr 2014 ihre Mitglieder auf eine neue Aufgabe mit Blick auf die Portikus-Sanierung ein.

Ein Jong, nämlich der Ratinger Zahnarzt Leonhard Dahl, hatte zum zehnjährigen Praxisbestehen eine Spende für die Restaurierung des Denkmals springen lassen, die in etwa dem entsprach, was er sonst an einem Tag einnimmt. Es war eine der höchsten Einzelbeträge, die der Verein je bekam. Und davon konnte man eine Menge Farbe kaufen. Was den Jonges hoch anzurechnen ist: Sie haben die Stadt nicht „verschängeliert“ (Ratinger Mundartwörterbuch), also nicht verschandelt, indem eher fragwürdige kunstgewerbliche Neuschöpfungen ins Stadtbild gegeben wurden. Sie haben, getreu ihrem Grundsatz, beständig die Historie gepflegt und erhalten. Wenn es auch nicht immer einfach war.