Ratingen : Schadstoffmobil ist wieder in der Stadt unterwegs

Ratingen (RP) Die Stadt Ratingen nimmt ab sofort die Sammlung von Schadstoffen wieder auf. Das Schadstoffmobil der Entsorgungsgesellschaft IDR ist bereits unterwegs und fährt planmäßig seine Stationen an. Ausnahme: Da das Zentralmateriallager in Tiefenbroich noch geschlossen bleibt, weil es dort zu eng ist, wird die wöchentliche Schadstoffsammlung an Samstagen vorübergehend zum Parkplatz des Sportplatzes Keramag, Götschenbeck 1a, verlegt.

Die nächsten Termine in den kommenden Wochen: Freitag, 8. Mai, am Sportplatz Füstingweg in Homberg; Freitag, 22. Mai, an der Matthias-Claudius-Schule am Mintarder Weg in Breitscheid.

Am Schadstoffmobil werden ausschließlich schadstoffhaltige Abfälle angenommen, etwa Lacke, Reinigungsmittel und andere Chemikalien, Batterien etc.; eine genaue Auflistung gibt es im Abfallwegweiser und unter www.stadt-ratingen.de im Bereich Bürgerservice A-Z unter „Abfall-ABC“. Nicht angenommen werden Dispersionsfarben, diese können nur am Zentralmateriallager abgegeben werden, sobald dieses wieder öffnet. Behältnisse mit ausgetrockneten Dispersionsfarben dürfen auch in die Restmülltonne geworfen werden, so die Stadt.