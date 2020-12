Tiefenbroich : Feuwerwehr löscht Saunabrand

Tiefenbroich Nach einem Saunagang entwickelte sich im Keller eine Hauses ein Schwelbrand. Durch die frühe Entdeckung des Schwelbrandes, sowie besonnenes Handeln der Familie konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ein Rauchmelder machte am Samstagabend gegen 18.40 Uhr eine Familie auf einen Brand in ihrer Heimsauna aufmerksam. Die Familie alarmierte die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Im Keller fanden die Einsatzkräfte mit Wärmebildkameras dann schnell das Problem. Vermutlich durch einen technischen Defekt im Heizgerät der Sauna entwickelte sich ein Schwelbrand in der hinter dem Heizgerät befindlichen Wandverkleidung aus Holz. Die Einsatzkräfte öffneten die Wand und konnten somit versteckte Glutnester im Zwischenraum der Wand ausschließen. Durch die frühe Entdeckung des Brandes wurde Schlimmeres verhindert.