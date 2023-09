Krankenhaus in Ratingen Das Sankt Marien Krankenhaus hat eine neue Ärztliche Direktorin

Gimmler studierte Humanmedizin an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Seit 2018 ist sie an der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie am Sankt Marien Krankenhaus in Ratingen tätig, zunächst als leitende Oberärztin, seit 2021 als Chefärztin. Gimmler ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatzbezeichnungen Spezielle Unfallchirurgie. Außerdem ist sie Fachärztin für Chirurgie und führt die Zusatzbezeichnung Handchirurgie und die Schwerpunktbezeichnung Unfallchirurgie; ebenso ist sie zertifizierte Fußchirurgin und Durchgangsärztin.