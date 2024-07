Bauarbeiten nebst Umleitung Panoramaradweg für Monate unterbrochen

Radler und Fußgänger, Skater und Wandergruppen müssen sich lange zurück erinnern, wenn es um die Zeit geht, in der das Viadukt über die Ruhrstraße noch in seinem alten Zustand zu sehen war: mit Schienen – aber ohne Durchgang oder Durchfahrt. Immerhin war und ist es eine alte Eisenbahnstrecke, die seit 2008 erst ihre aktuelle Bestimmung bekam: Der Panoramaradweg Niederbergbahn entstand. Nur der Name blieb als Reminiszenz an nicht-elektrifizierte Eisenbahnzeiten, von denen zwischen Kettwig, Heiligenhaus und Velbert schon zum damaligen Zeitpunkt längst keine Rede mehr sein konnte.