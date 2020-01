Verkehr : Sanierter Radweg sorgt für Gefahr

Noch sind die Schilder am neuen Radweg (Kahlenbergsweg) nicht angebracht. Das sei nicht ungefährlich, so die Bürger Union. Foto: Blazy, Achim (abz)

Es sollte nach den Ausbesserungsarbeiten an der K 19 alles gut sein – ist es aber nicht, bemängelt die Bürger Union.

Im Idealfall gibt es nach einem Sanierungsprojekt keine Probleme mehr. Doch beim Radweg an der Kreisstraße (K) 19 liegt die Sache anders, wie jetzt Ratsmitglied Christian Koch von der Bürger Union (BU) mitteilte. Der vorhandene Radweg vom Lintorfer Ortsausgang bis Ende Breitscheid-Nord wurde in den letzten beiden Monaten des Jahres 2019 saniert und auf die heutigen Bedarfe angepasst.

Zwischenstand: Es gibt so gut wie keine Hoffnung auf einen Radweg entlang der L 239/Mettmanner Straße/Ratinger Landstraße in naher Zukunft. Wie bereits ausführlich berichtet, sieht man sich beim Landesbetrieb Straßen.NRW außerstande, bei der anstehenden dringenden Sanierung der gefährlichen und engen Holperstrecke einen Radweg anzulegen.

Leider konnte laut Koch die Qualität der ersten Bauausführung bei der zweiten Baumaßnahme nicht mehr eingehalten werden. Bauende war in der Woche vor Weihnachten, seit dieser Zeit liegen die Verkehrsschilder im Abschnitt Mintarder Weg bis Perkerhof ungesichert am Wegesrand.

Die Erderhebungen an den Rändern seien nur im ersten Bauabschnitt in die Landschaft eingearbeitet worden, beim zweiten Bauabschnitt leider nicht. Koch ergänzte: „Die eingerichtete Baustelle an der Straße Breitscheider Hof ist auch immer noch vollständig vorhanden, und es liegt dort auch noch Baumaterial ungesichert am Wegesrand.“