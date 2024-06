Freizeitspaß in Heiligenhaus Sonntag steigt die große Radweg-Party

Kreative Köpfe jeden Alters können in dem Upcycling-Workshop von PLUP - Planet Upcycling aus Fahrradschläuchen neue Dinge gestalten, wie Taschen und Schlüsselanhänger. „PLUP“ oder auch Planet Upcycling, ist ein kleiner Upcycling-Laden in Düsseldorf, gleichzeitig aber auch Concept-Store, Einzelhandelsgeschäft, Atelier, Workshopraum und Eventfläche. Annekathrin Metzler und ihr Team haben sich dem Upcycling verschrieben, indem sie Ideen, Designs und Produkte aus scheinbar unbrauchbaren Materialien entwickeln und so wieder nützliche Gegenstände daraus schaffen. Nachhaltigkeit mit Spaß und Kreativität - unter diesem Motto arbeitet PLUP und bietet auch mobil verschiedene Upcycling-Workshops für Kinder und Erwachsene an. In Heiligenhaus passend zum „Sommer am Radweg“ Upcycling mit Fahrradschläuchen. Ein Highlight ist das Kreidegraffiti auf dem Panoramaradweg, das in Zusammenarbeit mit der Heiligenhauser Graffiti-Künstlerin Aylin Behringer entstehen wird. Alle sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Sowohl die Upcycling-Workshops als auch das Graffiti-Projekt richten sich insbesondere auch an Kinder und sind Angebote im Rahmen des Programms KulturrucksackNRW 2024.