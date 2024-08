Sagenhaftes Ratingen Von bösen Geistern und leckerem Stuten

Der fromme Mann wandte sich daher flugs an den bekannten Teufelsbanner und Hexenverscheucher Pater Crementines aus dem Kloster Hardenberg. Der Franziskaner Mönch (geb. 1755 in Densborn als Johannes Schmitz, gest. 1844 in Neviges) sollte angeblich in dem Kloster den Teufel an einer Kette gefesselt gefangen gehalten und herumgeführt haben, so wie es ihm beliebte. Manch einer meinte damals, dass er den Teufel am Teufelshorn bei Breitscheid gefangen habe. Andere behaupteten, dass er ihn in der Abtsküche von Hetterscheider bei einem Gelage mit einem Mönch der Werdener Abtei erlangt haben soll. Seiner Berühmtheit und Verehrung ist es zu verdanken, dass Spuren seines Wirkens später im Sagen- und Legendengut des Bergischen Landes wiederzufinden sind.