Ostern im Hofladen Frohe Ostern auf dem Sackerhof

Ostern in den 60ern, 70ern: Braten, Salzkartoffeln, Spargel und viel holländische Soße, zum Nachtisch Erdbeeren mit Sahne. Osteressen heute: Braten wie früher oder in der Veggie-Variante, Kartoffeln, bei echten Hardlinern auch Spargel. Am liebsten der grüne. Die Rituale verblassen. Und die Natur kommt dem mächtig entgegen; denn hiesige Freiland-Erdbeeren sind wirklich noch nicht so weit, dass ihr Geschmack ihren Preis rechtfertigen würde. Jan Zimmermann, Bauer auf dem Sackerhof, Gärtnermeister, Fachrichtung Obstbau, fände es schon besser, wenn erst in zwei Wochen Ostern wäre. Die Erdbeeren holen sich ihre Süße derzeit im Treibhaus auf dem Hof, die Spargelstangen kommen eher zögerlich ans Tageslicht. Grünen Spargel kann er noch gar nicht auf eigener Scholle ernten.