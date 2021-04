Ratingen : Vereiste Blütenpracht

Ratingen Die noch kalten Nächte mit Temperaturen unter null Grad gefährden die zarten Knopspen und Blüten. Der Sackerhof steuert mit einer Frotschutzberegnung gegen. Es entstehen faszinierende Bilder.

Ein bizarrer, aber ebenso schöner Anblick bietet sich Passanten derzeit am Sackerhof in Tiefenbroich. Um die zarten Apfel- und Kirschblüten zu schützen und spätere Ernteausfälle zu vermeiden, beregnet Jan Zimmermann seine Obstplantagen. Was so wunderschön aussieht, ist reine Physik: Die Nässe auf den Blüten gefriert außen sofort. Kristallisieren Wasserteilchen, wird Energie freigesetzt. Durch diese Wärme entsteht innerhalb des Eispanzers ein Eis-Wasser-Gemisch. Die Temperaturen fallen nicht unter null Grad. So bleiben die Blüten geschützt. Foto: Zimmermann