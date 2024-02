Probleme beim Regionalverkehr S6: Bahn will in der nächsten Woche informieren

Tausende von Pendlern, darunter viele Schüler, sind seit Wochen vojn dieser wichtigen Linie abgeschnitten. Einen besseren Ersatzfahrplan während des aktuellen Ausfalls der S6 forderte deshalb Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch in einem Schreiben an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für NRW. Es sei für eine 90.000-Einwohner-Stadt wie Ratingen nicht hinnehmbar, komplett vom S-Bahn-Verkehr abgeschnitten zu werden, obwohl die Gleisinfrastruktur in Richtung Düsseldorf völlig intakt ist. Hintergrund der aktuellen Sperrung sind Bauarbeiten zwischen Hösel und Essen-Kettwig. Dort hatte sich wegen der starken Regenfälle in diesem Winter ein Hang abgesenkt und die Gleise auf einem 200 Meter langen Abschnitt beschädigt. Wie lange die Reparatur und damit die Sperrung dauert, ist nach wie vor unklar, es ist von mehreren Wochen auszugehen.