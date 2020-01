Langzeit-Baustelle : Ruhrstraße hat seit drei Jahren ein Loch

Nach Aussagen des Kreises Mettmann soll es in der zweiten Februarhälfte nun endlich geschlossen werden.

Einfach nur vergessen, oder fühlt sich keiner zuständig? Diese Fragen jedenfalls stellt sich die Heiligenhauser Familie Blum, die seit fast drei Jahren täglich an einer Baustelle vorbeifährt, an der sich überhaupt nichts tut.

Der Telekommunikationsdienstleister und Kabelnetzbetreiber Netcologne hatte Anfang des Jahres 2017 an der Ecke Isenbügeler Straße/Ruhrstraße einen Verteilerkasten aufgestellt und Kabel verlegt. Dabei kam es zu einem Wasserschaden. Und seitdem klafft ein Loch in der Straße, abgesichert durch Baustellen-Baken. Familie Blum hat sich im Laufe der drei Jahre nach eigenen Angaben per E-Mail sowohl an die Stadt Heiligenhaus gewandt, an den Kreis Mettmann und an Netcologne. Da die Straße außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt, ist die Stadt nicht zuständig. Der Kreis Mettmann verwies auf Netcologne als Verursacher des Lochs.