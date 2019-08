Ratingen : RP verlost Kino-Karten für Berliner Philharmoniker

Der Saisonauftakt wird live übertragen. Die Aufführung ist am Freitag, 23. August, ab 18.30 Uhr.

In Zusammenarbeit mit dem Kino verlost die Rheinische Post zwei Mal zwei Karten. Die Gewinner können sich die Karten am Freitag ab 14.30 Uhr an der Kinokasse abholen. Wer gewinnen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit Namen, Adresse und Telefonnummer bis Freitag, 16. August, 10 Uhr an ratingen@rheinische-post.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.