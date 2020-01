Karneval : Rote Funken starten in die Session

Ratingen Am kommenden Samstag gibt es eine Blitzsitzung auf dem Marktplatz.

(RP) Traditionell zeigen die Roten Funken auf ihrer öffentlichen Blitzsitzung auf dem Ratinger Marktplatz am kommenden Samstag, 11. Januar, ab 10.11 Uhr einen bunten Querschnitt ihres Bühnenprogramms. Und dann sollte man sich abseits des samstäglichen Einkaufs in der Innenstadt ein wenig Zeit für den heimischen Karneval nehmen.

Abendfüllend erleben kann die Roten Funken dann auf ihrer „Großen Funkensitzung“ am Samstag, 8. Februar, in der Stadthalle. Der Beginn des Vorprogrammes ist um 18 Uhr. Es sind noch Karten im Kartenshop und an der Abendkasse verfügbar. Eine Nachmittagssitzung für junggebliebene Jecken – mit und ohne Handicap – unter dem Motto „Kumm loss mer fiere“ ist am Sonntag, 9. Februar, Beginn 14 Uhr.