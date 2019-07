Ratingen : Rotary Club Ratingen hat einen neuen Präsidenten

Foto: RP/Lars Langemeier

Ratingen (RP) Der Rotary Club Ratingen hat einen neuen Präsidenten. Dr. Marc d‘Avoine übernahm am 1. Juli die Amtsgeschäfte von Wolfgang Breme. D‘Avoine, der als Rechtsanwalt unter anderem in Ratingen eine Wirtschaftskanzlei führt, will das umfassende soziale Engagement des Serviceclubs weiter fortsetzen, sich aber auch verstärkt um den Kontakt zu Rotaract, der Jugendorganisation der Rotarier kümmern.

Hierzu hat der Club im Rahmen der Amtsübergabe eine Partnerschaft mit dem Rotaract Club Velbert Heiligenhaus besiegelt.