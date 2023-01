Rotary Ratingen Ein Feuerwerk in Sachen Liebe

Liebe und Leidenschaft, die verlorene Liebe aus „Les Miserables“ oder die, die es nicht so ernst nimmt, von Zarah Leander besungen: „Nur nicht aus Liebe weinen“ - ein nimmer endendes Kaleidoskop des tiefsten aller Gefühle, – die Drei vermochten das Publikum, das immer begeisterter applaudierte, auf eine Achterbahn der Emotionen zu setzen. Die glanzvollen, schluchzenden aber auch fetzigen Rhythmen der Geige wie im Csardas, die famose, rhythmisch perfekte, virtuose Begleitung auf dem Flügel, – es war ein glanzvoller Abend, dem ein immer mehr begeistertes Publikum jubelnd applaudierte. Dass Pauline Gropps ihren samtweichen Sopran auch noch im Duett mit ihrer Schwester einsetzen konnte, – der Abend wurde immer schöner und endete mit einer Zugabe, dem irischen Volkslied: „You raise me up“ – der berührende Abschluss eines exzellenten Konzerts, das die Mesdames Musicales im Wechsel in munteren Worten moderiert hatten.