Bildung in Heiligenhaus Rotarier verschenken Bücher an Grundschüler

Mehr als 800 Bücher verschenkt der Rotary Club Velbert auch in diesem Jahr an die Schülerinnen und Schüler als Ergänzung des Unterrichts. Große Freude herrschte in Velbert-Mitte am Donnerstag (7. März) bei den Kindern der Jahrgangsstufe 3 der Grundschule Birth und der Gerhardt-Hauptmann-Grundschule. Es folgen noch die Grundschulen Nordpark und Kastanienallee in Velbert Mitte, die Grundschulen Wilhelm Ophüls, Kuhstraße und Max & Moritz in Velbert-Langenberg, die Evangelische Grundschule und die Regenbogenschule in Velbert-Neviges, sowie die Grundschule Schulstraße und die Regenbogenschule in Heiligenhaus in der Woche 11. bis 15. März.