Heiligenhaus Buchgeschenke erfreuen viele Grundchulkinder

„Wir sind bei jeder Begegnung beeindruckt von Engagement der Lehrer und Direktoren beteiligter Grundschulen in Velbert und Heiligenhaus. Sogar während der Corona-Pandemie wurden Möglichkeiten gefunden, die Leseförderung durchzuführen. Das geschah dann eben mit etwas mehr Abstand auf dem Schulhof“ erinnert er sich. Wir wollen helfen, Lesen zu lernen“, erklärt Prof. Peter Reimer, Präsident des Rotary-Clubs Velbert. Schließlich ist das Lesen ein zentraler Schlüssel zur Integration und zur Zukunft eines jeden Einzelnen. Damit habe man auch einen Beitrag zur Integration geleistet. Zwei Buchspendetermine gab es bereits in diesem Monat, zwei weitere werden folgen, in Heiligenhaus an der Regenbogenschule und an der Grundschule Schulstraße.